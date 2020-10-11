2020/10/11 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني في زيارة لمقر وزارة الدفاع الجزائرية ، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، وفي هذيان سريالي ، عن نفس الاطروحة الشائخة التي لفظها مجلس الامن ، ولم يعد يعمل بها ، بعد انْ اصبح لا يؤمن بها رغم مرور ثلاثين سنة على ضمانه لها ، وتوقيعها تحت اشرافه ، وهي اتفاقية 1991 التي تنص على انشاء المينورسو لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ...ومما قاله الرئيس الذي يهذي بدون فرامل ولا ضوابط : " ..



انّ محاولة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولا يزال الرئيس الجزائري يهذي في هذيانه - سعيد الوجاني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولا يزال الرئيس الجزائري يهذي في هذيانه - سعيد الوجاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).