العكيلي: بداية شجاعة للجنة مكافحة الفساد في إنجاز ملاحقات مهمة وفاعلة

2020/10/11 | 16:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أكد رئيس هيأة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، اليوم الأحد، أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد بدأت بداية مبكرة وشجاعة في إنجاز ملاحقات مهمة وفاعلة، فيما أشار إلى أن سقف مطالب الشعب في ملف مكافحة الفساد عالٍ جداً.

وقال العكيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استعانة لجنة مكافحة الفساد بالخبراء والقضاة لن تكون ذات قيمة إلا إذا أنتجت ملاحقات جدية وشجاعة لملفات الفساد الكبرى".

وأضاف، أن "سقف مطالب الشعب العراقي في ملف مكافحة الفساد عال جدا، ولن تتمكن اللجنة من إرضائه إلا بالإطاحة بفاسدين كبار وفتح ملفات كبيرة وتحقيق منجز يشفي الصدور المكلومة من نهب ثروات البلاد وإفلاس الدولة بسبب الممارسات العلنية المستمرة منذ 17 عاما".

وتابع العكيلي، أن "اللجنة التي بدأت بداية مبكرة وشجاعة في إنجاز ملاحقات مهمة وفاعلة نأمل فيها خيرا في الكشف عن ملفات الفساد الكبرى".

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