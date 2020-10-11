بالوثيقة.. أرقام مهمة في قانون تمويل العجز المالي الذي وصل البرلمان اليوم

2020/10/11 | 16:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت نسخة من قانون تمويل العجز المالي الذي وصل البرلمان اليوم الأحد عن أرقام مهمة.

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