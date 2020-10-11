2020/10/11 | 16:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية وبالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط شاحنة ضمن مداخل المنطقة الشمالية محملة بمواد غذائية مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .وتم احالة المخالفات الى القضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها .يأتي هذا ضمن أجراءات استثنائية تقوم بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية مخالفة للضوابط ضمن مداخل مديرية كمرك المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

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