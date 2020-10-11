"أطول ساقين".. أميركية تدخل موسوعة غينيس برقمين قياسيين

2020/10/11 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فتاة أميركية، عمرها 17 عاما، من ولوج موسوعة غينس للأرقام القياسية بلقب صاحبة "أطول ساقين" في العالم.

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