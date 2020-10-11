مدافع بايرن ميونخ يُشعل الحرب بين برشلونة وريال مدريد

2020/10/11 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت قناة "سبورت 1" الألمانية عن رغبة الثنائي ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي برشلونة في التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني.

وسينتهي عقد الدولي النمساوي دافيد ألابا صاحب 27 عاماً مع بايرن ميونخ صيف العام المقبل، لذلك سيكون متاحاً للتعاقد مع أي فريق في شهر كانون الثاني المقبل بشكل مجاني.

وارتبط اسم دافيد ألابا بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه في نهاية المطاف استمر مع الفريق البافاري.

وأشارت القناة إلى أن المدافع دافيد ألابا يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ، بالرغم من رغبة النادي في استمراره فترة أطول مع النادي، ولكنه يرغب في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

وأكملت القناة بأن:" ريال مدريد وبرشلونة في مفاوضات مكثفة مع اللاعب النمساوي للفوز بصفقة دافيد ألابا المميزة بدون أي مقابل".

وأوضحت القناة الألمانية بأن:" نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم هو الآخر بضم دافيد ألابا، ولكن الكلمة العليا الآن للثنائي برشلونة وريال مدريد".

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