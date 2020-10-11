الموقف الوبائي لكورونا في العراق.. 2206 إصابات جديدة

2020/10/11 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق، مشيرا الى تسجيل 3827 حالة شفاء و2206 إصابات جديدة، فضلا عن 62 حالة وفاة.

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