المالية البرلمانية: مجلس النواب بانتظار تقديم الحكومة مقترحاتها لحل ازمة الرواتب

2020/10/11 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الاحد، أن لجنته ومجلس النواب بانتظار تقديم الحكومة مقترحاتها لحل ازمة الرواتب.

وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تضارب التصريحات بين وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء بشأن السيولة المالية وامكانية دفع رواتب الموظفين من عدمها هو امر يثير الاستغراب"، مبينا ان "وزير المالية ربط بين تصويت البرلمان على قانون الاقتراض وصرف الرواتب".

واضاف الصفار، ان "اللجنة المالية ومجلس النواب بانتظار تقديم الحكومة مقترحاتها لحل الازمة، خاصة ان رئيس مجلس الوزراء قد صرح بان المشكلة قد انتهت وخلال 24 ساعة اطلقت الرواتب، ما يجعلنا بحاجة الى الجلوس مع الطرف الحكومي لمعرفة واقع المركز المالي للحكومة وهل توجد فعلا ازمة سيولة نقدية لديها وهل فعلا لا توجد لديها أموال لدفع الرواتب مستقبلا".

واكد الصفار، "اننا سنتعامل مع اي مقترحات حكومية لدراستها والخروج بحلول وتأمين الأموال والرواتب الى نهاية السنة على أقل تقدير".





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