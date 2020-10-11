2020/10/11 | 16:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريراستهدف تفجير، الأحد، رتلاً يحمل معدات لقوات التحالف الدولي، جنوبي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض، إلى انفجار عبوة ناسفة على طريق الخط السريع بين السماوة والديوانية".

وأضاف البيان، أن الهجوم أدى إلى "أضرار بإحدى العجلات، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

اقرأ/ي أيضًا:

بعد "تسوية" ليلة الدورة..



الكاظمي أمام خيارات المواجهة أو "التغليس"

أول رشقة بعد "ليلة الكتائب"..



منظومة الدفاع تضع الفصائل أمام خيارين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير يستهدف رتل معدات للتحالف جنوبي العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير يستهدف رتل معدات للتحالف جنوبي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).