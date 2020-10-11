الكاظمي يرسل 320 مليار الى كردستان

2020/10/11 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بأن الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 320 مليار دينار لصالح حكومة إقليم كردستان.وقال عضو اللجنة، أحمد حاجي، في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية أرسلت مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه سابقا لتوزيع رواتب الموظفين في الاقليم”.وذكر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، إن “وزارة […]

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