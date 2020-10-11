الحرس الثوري الإيراني يعلن التعرف على هوية 7 من قتلاه في سوريا

2020/10/11 | 16:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن التعرف على هوية جثث سبعة قتلى سقطوا في معركة خان طومان قرب مدينة حلب شمال سوريا عام 2016.وقال أبو القاسم شريفي، رئيس مؤسسة “إيثاركران” التي تعنى بشؤون قتلى الحرس الثوري، إنه بعد إجراء فحوص DNA تم التعرف على هوية جثث سبعة قتلى لقوا حتفهم في خان طومان.

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