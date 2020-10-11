توضيح بشأن مقتل محامي بإنفجار عبوة ناسفة في الطوبجي

2020/10/11 | 16:46 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت قيادة عمليات بغداد مقتل محام اثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الطوبجي وسط العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها اليوم (11 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "لا صحة لما انتشر في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ليوم 10/10/2020 عن مقتل محام اثر انفجار عبوة ناسفة في بغداد - منطقة الطوبجي".

واضاف البيان: "نحن في الوقت الذي ننفي فيه الخبر نفيا تاما نهيب بالمؤسسات الاعلامية والوكالات الخبرية توخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الاخبار المضللة والكاذبة".

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