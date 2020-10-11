العراق يفقد رائدا من رواد المسرح

2020/10/11 | 16:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الأحد، وفاة الفنان، فيصل مبارك، مبينة ان الراحل عمل في المسارح منذ منتصف الستينيات حتى تسعينيات القرن العشرين في بغداد وبابل والمحافظات الأخرى.

وقالت النقابة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (11 تشرين الأول 2020)، انه "ببالغ الحزن والاسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين، رحيل الفنان فيصل مبارك، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحه والصبر والسلوان لذويه واهله واصدقائه وزملائه، انا لله وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر ان الفنان الراحل فنان عرفته خشبات المسرح العراقي في بغداد وبابل والمحافظات الأخرى، تميز بنشاطه الدؤوب الذي لم ينقطع منذ تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة في منتصف الستينيات، واستمر نشاطه حتى تسعينيات القرن العشرين.



عرفته خشبات المسارح ممثلا ومخرجا وتقانيا وإداريا، وفقا لما ذكرته النقابة.

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