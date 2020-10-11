2020/10/11 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضمن دراساته السياسية التي تتناول الشأن العراقي والعربي والعالمي، نشر مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية مقالاً حمل عنوان “الكاظمي آخر بارقة أمل لعراق مشرق” سلط من خلاله الضوء على النموذج الوطني الذي يسعى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تطبيقه، للنأي بالعراق عن محاور الصراع، والحفاظ على سيادة العراق، وتجاوز الإخفاقات التي لازمت الحكومات العراقية المتعاقبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي آخر بارقة أمل لعراق مشرق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي آخر بارقة أمل لعراق مشرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).