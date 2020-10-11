الداخلية تكشف عن خطوات لبناء الأمن المجتمعي

2020/10/11 | 16:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية، فيما أشارت إلى استمرار التنسيق لتقليل عدد السيطرات في بغداد.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع عمليات بغداد بالاعتماد على الجهد الاستخباري"، لافتا إلى أن "الوزارة اتخذت خطوات باتجاه بناء الأمن المجتمعي ورفع مستوى الكفاءة والأداء لأجهزة الداخلية".

وأشار إلى "تسجيل انخفاض خلال الشهرين الماضيين بعمليات السرقة وغيرها من الجرائم بعد الأسلوب المتبع من قبل الأجهزة الأمنية في الكشف المبكر والوصول إلى الجناة بأوقات قياسية".

ولفت إلى "وجود تنسيق مستمر مع عمليات بغداد من أجل تقليل عدد السيطرات في العاصمة".

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