2020/10/11 | 16:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سانا: القوات الامريكية تدخل رتلاً محملاً بالأسلحة من العراق لسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/11 | 16:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: القوات الامريكية تدخل رتلاً محملاً بالأسلحة من العراق لسوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: القوات الامريكية تدخل رتلاً محملاً بالأسلحة من العراق لسوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).