2020/10/11 | 16:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن اقليم كرستان، الأحد، عن تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا الاقليم.. تسجيل 24 حالة وفاة و589 اصابة جديدة والتراكمي يتخطى الـ55 الفاً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا الاقليم.. تسجيل 24 حالة وفاة و589 اصابة جديدة والتراكمي يتخطى الـ55 الفاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).