بغداد تسجل أدنى حصيلة اصابات بكورونا والانبار تتذيل الموقف

2020/10/11 | 16:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت العاصمة بغداد، اليوم الاحد، أدنى حصيلة اصابات بفيروس كورونا المستجد فيما تذيلت محافظة الانبار الموقف الوبائي بـ5 اصابات فقط.بحسب البيان الوزاري

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