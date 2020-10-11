حكومة البيجيدي ستتيه عن خارطة الطريق. - سعيد الكحل

2020/10/11 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تميز الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الأخيرة في عمر الحكومة الحالية بكونه يضع خارطة طريق واضحة ودقيقة أمام الحكومة لمواجهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا .فالظروف التي يجتازها المغرب حاليا شبيهة بالتي اجتازها في منتصف تسعينيات القرن العشرين من حيث ارتفاع المديونية ونسب البطالة .



وإذا كان الملك الراحل الحسن الثاني أعلن أمام البرلمان في خطاب افتتاح دورته التشريعية سنة 1995 ع ......





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