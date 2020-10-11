رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي والأمين العام لاتحاد المصارف العربية يبحثان القضايا المصرفية المشتركة

2020/10/11 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:استقبل السيد عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس الادارة لمصرف التنمية الدولي الدكتور زياد خلف عبد بالمكتب التمثيلي في دبي سعادة الاستاذ وسام حسن فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية في زيارة رسمية تناولت مناقشة القضايا المصرفية المشتركة على الساحة وجهود مصرف التنمية الدولي في السير قدماً بتحقيق خططه الاستراتيجية والاستمرار بتطبيق المعايير العالمية اضافةً الى مناقشة الانعكاسات السلبية على المصارف نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البنوك بشكل عام جراء انتشار وباء كورونا.

كما اكد الجانبان حرصهما على الاستمرار بتعزيز الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ودعم التحول الرقمي وتيسير الحصول على الخدمات المالية المقدمة والاستمرار بتكريس هذه الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية.

وفي نهاية اللقاء اعرب السيد فتوح عن سعادته بهذا اللقاء وحرصه على تكرارها لإدامة العلاقات الاخوية والمهنية ما بين مصرف التنمية الدولي والاتحاد.

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