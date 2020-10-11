كورونا يواصل حصد الإصابات في كردستان بمعدلاً متوسط.. والوفيات على حالها

2020/10/11 | 17:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن اقليم كرستان، الأحد، عن تسجيل 589 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،و24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء في بيان وزارة الصحة بحكومة اقليم كردستان، ان الموقف الوبائي لفيروس كورونا هو كالتالي:1- الفحوصات:* اجراء 5636 فحصا جديداً.* 1774 في اربيل ، 782 في السليمانية، 176 في كرميان، 2870 في دهوك، و34 في حلبجة.2- الاصابات:* 589 اصابة جديدة.* 233 233 في اربيل ، 175 في السليمانية، 31 في كرميان، 130 في دهوك، و20 في حلبجة.3- الشفاء:* 336 حالة جديدة.* 110 110 في اربيل ، 21 في السليمانية، 22 في كرميان، 171 في دهوك، و12 في حلبجة.5- الوفيات:* 24 حالة وفاة.* 4 في اربيل ، 4 في السليمانية، 2 في كرميان، 3 في رابرين، 8 في دهوك، و1 في حلبجة.6- المجموع الكلي:* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.* الفحوصات: مجموع الفحوصات 525594 فحصا، 189791 في اربيل ، 126559 في السليمانية، 204517 في دهوك، 4727 في حلبجة.* الاصابات: مجموع الاصابات 55745 اصابة، 20405 في اربيل ، 17996 في السليمانية، 15357 في دهوك، 1987 في حلبجة.* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 34880 حالة، 15463 في اربيل ، 10722 في السليمانية، 6821 في دهوك، 1874 في حلبجة.* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 18873 حالة، 4339 في اربيل ، 6263 في السليمانية، 8208 في دهوك، و63 في حلبجة.* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1992 حالة، 603 اربيل ، 1011 في السليمانية، 328 في دهوك، و50 في حلبجة.

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