ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية مخالفة في جمرك المنطقة الشمالية

2020/10/11 | 17:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، ضبط شاحنة محملة بمواد غذائية مخالفة للضوابط ضمن مداخل مديرية جمرك المنطقة الشمالية.

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