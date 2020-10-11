بعد أيام من توليه السلطة.. أمير الكويت يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

2020/10/11 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى أمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، دعوة رسمية من العاهل السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة الرياض.

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