صحة الرصافة تكشف عن التوزيع الجغرافي لـ 336 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/10/11 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 336 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 108 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 336 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

- 108 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

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قطاع الرصافة 13 حالة

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قطاع بغداد جديدة 54حالة

قطاع البلديات الثاني 20 حالة

قطاع المدائن 21 حالة

- 228 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

•مدينة الصدر 68 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10, 521 .



565 .



قطاع 49 .

345, 357 .



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,331 الشعب 17 حالة محلة 317, 337, , ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 14

, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 10 حالات محلة 505, 503, •

الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 9 حالات محلة 701 •

, الزعفرانية 14 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 9 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 8 حالة محلة, 314

حي تونس 6 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 10 حالات محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية 4 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

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حي الزهراء7 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 4 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 5 حالات محلة 799 , 796

• زيونة حالة واحدة محلة 716,

• شارع المغرب حالتين محلة 304,

• حي الزهراء حالة واحدة محلة 755

الحسينية 10 حالات محلة , 222 , 215 .



215 , , الاستقلال , كميرة , 217

الكرخ حالتين ضمن المناطق التالية, الدورة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,

• الطالبية4 حالات محلة 322, 332, 321

• المشتل5 حالات محلة 771, 767, 751,

• حي النصر حالة واحدة

• حي تونس حالة واحدة محلة 330

• محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• سبع ابكار حالتين محلة 340,

الناصرية 3 حالات / سوق الشيوخ

الراشدية حالتين .

صدر القناة 4 حالات محلة 342 ,

المنصور حالة واحدة , 341

• الفضيلية حالة واحدة

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 51932توفي منهم1290 للاسف فيما اكتسب الشفاء 44551 ومتبقي قيد العلاج 6091".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".



انتهى

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