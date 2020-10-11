بالصور.. الزوراء يجري الوحدة التدريبية الاولى بمعسكر البصرة

2020/10/11 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أجرى فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الاحد (11 تشرين الاول 2020) الوحدة التدريبية الاولى في ملاعب المدينة الرياضية بعد الدخول بمعسكر تدريبي في البصرة.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن:" المعسكر سيكون لمدة سبعة ايام تتخلله ثلاث مباريات وديه امام نفط الجنوب مباراتين يومي ١٢ و١٤ ومع الميناء يوم ١٦ وقد خاض الفريق وحدته التدريبية بمشاركة جميع اللاعبين بعد عودة اللاعبين مصطفى محمد واحمد حسن الى التدريبات الجماعية بعد الغياب خلال الايام الماضية بسبب الاصابة".

واضاف:" وسيواصل الفريق يوم غد تدريباته بواقع وحدتين تدريبية صباحية ومسائية" .

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