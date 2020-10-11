2020/10/11 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وزارة الداخلية، الاحد، عن اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية، فيما أشارت إلى استمرار التنسيق لتقليل عدد السيطرات في بغداد.



وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (11 تشرين الأول 2020)، إن "وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع عمليات بغداد بالاعتماد على الجهد الاستخباري"، لافتاً إلى أن "الوزارة اتخذت خطوات باتجاه بناء الأمن المجتمعي ورفع مستوى الكفاءة والأداء لأجهزة الداخلية".

وأشار إلى "تسجيل انخفاض خلال الشهرين الماضيين بعمليات السرقة وغيرها من الجرائم بعد الأسلوب المتبع من قبل الأجهزة الأمنية في الكشف المبكر والوصول إلى الجناة بأوقات قياسية".

ولفت إلى "وجود تنسيق مستمر مع عمليات بغداد من أجل تقليل عدد السيطرات في العاصمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تسجل انخفاضاً في حوادث السرقة خلال الشهرين الماضيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تسجل انخفاضاً في حوادث السرقة خلال الشهرين الماضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).