سر إقامة الكلاسيكو في موعد مبكر

2020/10/11 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن سر إقامة مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في موعد مبكر.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن من المنتظر إعلان رابطة الليجا عن الموعد النهائي للكلاسيكو خلال أيام قليلة، ضمن باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري.

وأشارت إلى أن الموعد الأقرب للمباراة أن تقام يوم السبت 24 أكتوبر/ تشرين الأول في الساعة الواحدة ظهرًا أو الرابعة عصرًا.

وأوضحت أن الأمر الأكيد أن المباراة ستقام في وضح النهار، كي يكون الموعد مناسبًا لجمهور الليجا في آسيا.

وقالت إنه بات معتادًا في الليجا إقامة كلاسيكو الدور الأول في موعد مبكر، بينما تلعب مواجهة الدور الثاني في وقت الذروة للجمهور الإسباني (ليلًا).

وأضافت أن كلاسيكو الدور الأول بالموسم الماضي كان مقررًا إقامته في “كامب نو” يوم السبت 26 أكتوبر/ تشرين الأول عند الساعة الواحدة ظهرًا، قبل أن يؤجل إلى ديسمبر/ كانون الأول، بسبب المظاهرات في كتالونيا.

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