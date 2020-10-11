العمالة الأجنبية محورا للقاء وزير العمل مع وزير داخلية كردستان

2020/10/11 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ووزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد عدداً من ملف تنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم.

وأشار الركابي حسب بيان الوزارة الى ضرورة الحد من الدخول غير الشرعي للعمالة الاجنبية، والتأكيد على تنفيذ القوانين المتعلقة بعملهم، التي تقف في مقدمتها تشغيل عمالة وطنية بنسبة خمسين بالمئة مقابل العمالة الاجنبية، مؤكدا ان من مسؤوليات دائرة الاقامة عدم السماح بدخول العمال الاجانب باستثناء ذوي التخصصات غير المتوفرة محليا.

من جهته ابدى وزير داخلية إقليم كردستان استعداده للتعاون في مجال تنظيم دخول العمالة الأجنبية، من خلال عدم منح تأشيرة الدخول الا بعد تحديد طبيعة عملها وعدم استغلالها لغير الاغراض المسموح بها، لافتاً الى ان وزارة الداخلية في الاقليم ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة بهذا المجال.

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