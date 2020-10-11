القانونية النيابية تعتزم استضافة الكتل لبحث آلية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/11 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم اللجنة القانونية النيابية استضافة الكتل النيابية يوم غد للاستماع إلى آرائهم بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان، أن اللجنة القانونية عقدت اجتماعا لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

وأضاف البيان، أن الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بحضور عدد من نواب لجان نيابية مختلفة، ناقش آلية توزيع الدوائر الانتخابية وعددها في كل محافظة.

هذا، واستمعت اللجنة بحسب البيان، إلى آراء ومقترحات النواب الذين أكدوا ضرورة مواصلة النقاشات بشأن الموضوع لحين الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي.

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