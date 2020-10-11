الكاظمي: سوء التخطيط السابق أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة

2020/10/11 | 17:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم لاحد، ان الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطىء الذي تسير عليه الدولة حالياً.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، …

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