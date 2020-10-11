ضربة مزدوجة لإسبانيا قبل مواجهة أوكرانيا

2020/10/11 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض جيرارد مورينو ودييجو يورنتي للإصابة أثناء تدريبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضمن الاستعدادات لمواجهة أوكرانيا المقررة الثلاثاء المقبل، ليخرجا بذلك من قائمة المدرب لويس إنريكي التي أصبحت بذلك تضم 22 لاعبا.

وفي مران المنتخب صباح الأحد تعرض مورينو ويورنتي لإصابة عضلية اضطرتهما لمغادرة التدريبات، ولن يتمكنا من السفر مع الفريق الوطني إلى كييف.

وسيعود اللاعبان كل لفريقه من أجل الخضوع للفحوصات اللازمة، وتم إخطار أنديتهما، فياريال وليدز يونايتد الإنجليزي، على الترتيب ومن المقرر أن يعلنا خلال الأيام القادمة مدى إصابة كل منهما.

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