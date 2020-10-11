ملف العمالة الأجنبية الوافدة على طاولة البحث بين المركز والإقليم

2020/10/11 | 17:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ، الاحد، مع وزير داخلية اقليم كردستان ريبر احمد تنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم .

وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل، تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (11 تشرين الاول 2020)، أن "الركابي بحث مع وزير داخلية الاقليم عددا من الملفات المتعلقة بالشؤون التي تعنى بها الوزارة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتنظيم العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق عن طريق الاقليم"، مشيرا الى ان " وزير العمل اوضح تاثير العمالة الاجنبية الكبير على واقع العمالة الوطنية كونها تشاركهم فرص العمل مما يستوجب الحد من دخولهم غير الشرعي والتأكيد على تنفيذ القوانين المتعلقة بعملهم، التي من اهمها تشغيل عمالة وطنية بنسبة ٥٠% مقابل العمالة الاجنبية".

وبين الركابي، بحسب البيان، ان "من مسؤوليات دائرة الاقامة عدم السماح بدخول العمال الاجانب باستثناء ذوي الاختصاصات غير المتوفرة ضمن سوق العمل العراقي لاعطاء فرصة اكبر لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية".

ودعا الركابي الى توحيد الاجراءات بين الوزارتين بما يعزز الايرادات المالية ويعود بالنفع على المركز والاقليم".

وبحسب بيان وزارة العمل، فان " وزير داخلية الاقليم ابدى استعداده للتعاون في مجال تنظيم دخول العمالة الاجنبية بما يحقق تنفيذ رؤية الوزارة في هذا الملف وعدم منح تأشيرة الدخول الا بعد تحديد طبيعة عملها وعدم استغلالها لغير الاغراض المسموحة"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية في الاقليم ستقوم بالاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة في الاقليم".

واكد البيان ،انه " تمت مناقشة ملف بعض الاسر المستفيدة من راتب الرعاية الاجتماعية من محافظات متعددة والتي تسكن داخل مدن الاقليم التي تقدر بحدود 7743 أسرة بحاجة الى اجراء بحث ميداني من اجل تسهيل دخول الباحثين الاجتماعيين داخل مناطق الاقليم وإكمال اجراءات شمولهم بالاعانة بعد تدقيق بياناتهم الامنية".

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