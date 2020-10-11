نقابات المهن الطبية والصحية تبدأ اضرابها في جميع المحافظات وتهدد بالتصعيد (صور)

2020/10/11 | 17:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بدأت خمس نقابات طبية وصحية عراقية، الأحد، إضرابا عن العمل "في جميع المحافظات" في البلاد، مهددة باستمرار "التصعيد" في حالة عدم الاستجابة للمطالب التي رفعتها، ومن بينها "إقالة وزير الصحة العراقي".

وبحسب صور رصدها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم (11 تشرين الاول 2020)، فقد اضرب عدد من الكوادر الصحية والتمريضية عن الدوام احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم المتعلقة بزيادة نسبة مخصصات الخطورة ورفع التسكين عن الرواتب، بسبب مخاطر فيروس كورونا التي يواجهونها وطبيعة عملهم".

وشمل الإضراب المنتسبين لنقابات "ذوي المهن الصحية وأطباء الأسنان ونقابة الإداريين ونقابة الكيميائيين ونقابة الصيادلة"، وسيمتد إلى المستشفيات في جميع المحافظات عدا الأقسام الطبية الحساسة مثل الطوارئ وغسل الكلى والعناية المركزة والانعاش.

وقال نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي، في تصريحات صحفية، إن من بين مطالب المحتجين "إقالة وزير الصحة".

ويطالب المضربون برفع رواتبهم وبدلات الطعام ومساواتهم مع الأطباء المقيمين في المستشفيات، ورفع بعضهم لافتات تندد بـ"التهميش والطبقية".

وشهدت المستشفيات والكوادر الصحية العراقية تزايدا في الضغط عليها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد التي أصبحت الأعلى عربيا وفي المركز 15 عالميا في عدد الإصابات التي تجاوزت 400 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس ونحو 10 آلاف وفاة.

ولا يعلن العراق عدد الأطباء والمسعفين والممرضين الذين يصابون أو يتوفون بالفيروس لكن التقديرات تشير إلى أعدادهم تجاوزت المئات.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، ان بعض مطالب الكوادر الصحية بحاجة الى تشريعات قانونية رغم تبني الوزارة لها، وذلك في تعليق على دعوات النقابات الطبية والصحة من اجل الاضراب عن العمل يوم الاحد.

وقال البدر في تصريح متلفز تابع تفاصيله "ديجيتال ميديا ان ار تي"، إن "وزارة الصحة تبنت كل مطالب الكوادر الصحية لكن بعض المطالب بحاجة الى تشريعات قانونية وتعديل في قانون معين ويحتاج ذلك لمخاطبات رسمية الى الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "الصحة رفعت بكتب رسمية الى جميع الجهات المعنية من اجل تلبية مطالب الكوادر الصحية".

وأشار البدر الى أن "احتمال زيادة الاصابات خلال الايام المقبلة وارد جدا وذلك لزيادة الاصابات بالإنفلونزا الموسمية عند الدخول في فصل الشتاء والمشكلة ان اعراض الإنفلونزا تشابه الى حد بعيد اعراض كورونا"، مشيرا الى أنه "حتى الآن لم يتم التوصل الى لقاح او علاج للوباء".

من جانبه، أكد رائد جوحي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس السبت، ان الأخير شدد على أهمية تلبية ما يمكن من إحتياجات شريحة الملاكات الصحية والطبية رغم الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، ان "جوحي، التقى ممثلي نقابات أطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية والكيميائيين، فضلا عن ممثلي الملاكات الإدارية في وزارة الصحة.

وتسلم مدير المكتب طلبات الوفد واستمع للمشاكل التي يعانون منها ومناشداتهم لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد إهتمام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برعاية الملاكات الصحية والطبية، كما نقل تأكيداته على تلبية ما يمكن من إحتياجات هذه الشريحة المتفانية، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات المالية التى تواجه الحكومة والتي يحب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.

وحمل ممثلو النقابات مطالبهم التي تضمنت، تسهيل مباشرة الفئات الصحية والطبية من خريجي العام الماضي ضمن موازنة العام الحالي، وتسهيل صرف رواتبهم بعد إقرار الموازنة.

كما تضمنت طلب صرف رواتب ذوي المهن الطبية والصحية المتأخرة منذ أكثر من عشرة أشهر، بعد ان تمت مباشرتهم وصدرت الأوامر الوزارية بذلك.

وكذلك صرف مخصصات 50% لذوي المهن الطبية والصحية إسوة بأقرانهم من الأطباء وحسب قرار مجلس الوزراء الأخير، وايضا صرف بدل الإعاشة للملاكات الخافرة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية والتمريضية، ورفع مخصصات الملاكات الإدارية والفنية من 30% الى 80%.

وحضر اللقاء مستشار رئيس الوزراء للشؤون الصحية، قريش فازع القصير"، وفقا لنص البيان.

وكانت وزارة الصحة أصدرت، الجمعة، 09 تشرين الأول، 2020، بيانا بشأن دعوات "الجيش الأبيض" للإضراب عن العمل، مبينة أنها تؤكد التزامها منها بالمسؤولية تجاه ملاكاتها بمختلف تخصصاتهم.

وقالت الوزارة في بيانها:"نستغرب وللاسف الشديد قيام بعض النقابات الطبية والصحية في العراق بدعوة ابطال الجيش الابيض للأضراب وإيقاف عمل ‏المؤسسات الصحية وهي دعوة غريبة ومرفوضة لأن ترك العمل والاضراب

وأهاب البيان " بكافة منتسبينا من ابطال الجيش الابيض الاستمرار في اداء واجباتهم القانونية والانسانية والاستمرار في اندفاعهم ‏البطولي للحفاظ على سلامة المريض، والابتعاد عن الاصوات التي تريد استغلال جهودكم ومكانتكم وعملكم النبيل لاغراض غير ‏مشروعة وتعرضكم للمخاطر القانونية والادارية".

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