عاجل | رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يجتمع بعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث مُعالجات البطالة وتشغيل الشباب

2020/10/11 | 17:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

*الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة

*الكاظمي: يجب أن تكون الحلول واقعية وعملية وقابلة للتطبيق

*الكاظمي: سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج إلى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطئ الذي تسير عليه الدولة حالياً

*الكاظمي يناقش مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية، فضلاً عن الإصلاحات في الورقة البيضاء

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