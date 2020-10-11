الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة ومواجهة التحديات الاقتصادية والوبائية

2020/10/11 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، ومواجهة كل التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.



.وقال الكاظمي ، خلال إجتماع ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، بالاضافة الى مستجدات الأوضاع العامة ، إن " الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطىء الذي تسير عليه الدولة حالياً ".وشهد الإجتماع طرح بعض المقترحات المتعلقة بالقروض و توفير فرص العمل في القطاع الخاص ، كما جرت مناقشة مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة اضافة الى الاصلاحات في الورقة البيضاء.وحضر الإجتماع وزراء النفط، والمالية، والتخطيط، والتعليم العالي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الإتحادي، و مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ./انتهى5

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