الكاظمي يجتمع بعدد من الوزراء والمسؤولين لبحث مُعالجات البطالة و تشغيل الشباب

2020/10/11 | 17:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كرس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، بالاضافة الى مستجدات الأوضاع العامة./انتهى5

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