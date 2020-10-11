الحكومة الاتحادية تبحث مُعالجات البطالة وتشغيل الشباب

2020/10/11 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت الحكومة الاتحادية، اليوم الاحد، مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاتحادي خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم، إجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة.

وأكد الكاظمي، خلال بيان مكتبه، عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.

وأضاف: إن الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطىء الذي تسير عليه الدولة حالياً.

ولفت البيان الى ان الاجتماع شهد طرح عدد من المقترحات المتعلقة بالقروض و توفير فرص العمل في القطاع الخاص.



كما جرت مناقشة مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية، اضافة الى الاصلاحات في الورقة البيضاء.

ولفت البيان الى ان الاجتماع حضره وزراء النفط، المالية، التخطيط، والتعليم العالي، الاتحاديين ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الإتحادي، فضلاً عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء .

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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