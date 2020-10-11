نائب: الكوتا النسائية في الانتخابات لايؤثر على مقاعد الاقليات

2020/10/11 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسن آلي النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاحد، ان نظام الكوتا النسائية في الانتخابات لا يؤثر على مقاعد الاقليات.

وكان مجلس النواب قد صوت السبت، على نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخابات.

وقال النائب آلي عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم لـPUKmedia: ان نظام الكوتا النسائية بواقع 3 دوائر انتخابية ومرشحين من 3 ـ 5، لا يؤثر على مقاعد الاقليات والمكونات، موضحا، ان الاقليات لديهم مقاعد ثابتة في الدوائر الانتخابية.

واضاف: ان نظام الكوتا النسائية وكما تم التصويت عليه بالاجماع في مجلس النواب لا يؤثر على مقاعد الاقليات.

PUKmedia خاص‌

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