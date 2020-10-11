القوات الامريكية تنقل رتلاً محملاً بالأسلحة من العراق لسوريا

2020/10/11 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وكالة الانباء السورية “سانا”، اليوم الاحد، ان القوات الامريكية ادخلت عبر معبر الوليد رتلاً من الآليات العسكرية محملاً بالأسلحة والمواد اللوجستية قادماً من الأراضي العراقية بهدف دعم قواتها في قواعدها بريف الحسكة.وقالت الوكالة، ان “الرتل مكون من 30 آلية من برادات وناقلات محملة بصناديق مغلقة وبرفقة عدد من المدرعات العسكرية […]

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