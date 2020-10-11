القانون العراقي أجاز تنصيب الوصي في عقد زواج مزدوجي العاهة

2020/10/11 | 17:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يتم عقد القران إذا كان الزوج يعاني الصم والبكم؟

قاض: قد نلجأ للاستعانة بالكتابة أو خبير إشارات معتمد ‏

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