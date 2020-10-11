2020/10/11 | 17:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).