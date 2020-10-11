’’بغداد اليوم’’ تنشر نص قانون الاقتراض المقدم من الحكومة العراقية الى البرلمان

2020/10/11 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، لغرض عبور الأزمة المالية التي يمر بها البلاد.





وأظهرت وثائق تلقتها (بغداد اليوم)، نص مشروع قانون التمويل العجز المالي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتضمن بمواده، إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للأربعة أشهر الأخيرة من عام 2020، فضلاً عن تقديرات تعويضات الكويت، إضافة إلى تقديرات عقود التراخيص المتبقية، وتقديرات صافي الإيرادات النفطية.





وتضمنت الوثائق أيضاً، عدد المواد في مشروع قانون التمويل المالي، وفقراتها، وتقديرات النفقات الجارية المخططة للفترة من 17 أيلول لغاية 31 كانون الأول من السنة الحالية، إضافة إلى تقديرات المشاريع الاستثمارية للفترة من 1 كانون الثاني 2020 لغاية نهاية العام الحالي.

وجاء في الوثائق أيضاً، ما متعلق بمشروع قانون رقم 5 لسنة 2020، الخاص بالاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، الذي تضمن مواداً بالقانون، وتخويل وزير المالية صلاحية الاقتراض محلياً وخارجياً، على أن تخصص نسبة لا تقل عن 15% من كافة القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم.

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