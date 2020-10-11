بيان رسمي يكشف تفاصيل زيارة عبدالغني الاسدي للنجف

2020/10/11 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وصل الى محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، رئيس جهاز الأمن الوطني السيد عبد الغني الأسدي، والتقى خلالها بعدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين في المحافظة.

وزار الأسدي ساحة الأعتصام في محافظة النجف الأشرف، والتقى بعدد من المتظاهرين، واستمع الى المطالب المشروعة التي ينادون بها، كما ناقش وضع آليات تضمن التعاون التام مع الأجهزة الأمنية وتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات.

وأدى الأسدي حال وصوله مراسم الزيارة الى ضريح الامام علي بن ابي طالب عليه السلام، والتقى بعدها بمحافظ النجف حيث بحث معه مستجدات الأوضاع الأمنية في المحافظة، كما جرت مناقشة سبل نجاح تنفيذ الخطط الأمنية للجهاز في عموم محافظة النجف.

وشدد السيد الأسدي على ضرورة التزام القوات الأمنية بالتعامل المهني مع المتظاهرين ومراعاة مبادىء حقوق الإنسان، وحماية سلمية التظاهرات بوصفها حقاً كفله الدستور، مؤكدا أن ما ينادي به الشباب في ساحات الإعتصام، ينسجم مع برنامج الحكومة في تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد في مفاصل الدولة كافة.

كما التقى السيد الاسدي بشيوخ عشائر ووجهاء الفرات الاوسط بحضور محافظي بابل وكربلاء النجف في مضيف امارة بني حسن لمناقشة دور العشائر العراقية في اسناد الاجهزة الامنية وحفظ الامن والتعاون المشترك .

واثنت العشائر على دور رئيس جهاز الامن الوطني بما حققه من انجازات خلال فترة توليه مسؤوليته في جهاز الامن الوطني متمنين له المزيد من التوفيق في مسيرته الحالية كرئيس لجهاز الامن الوطني.

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