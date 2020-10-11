2020/10/11 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، 11 تشرين الأول، 2020، إن سوء التخطيط السابق قد تراكم واثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة.

وذكر المكتب لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة".

وأكد الكاظمي "عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والاقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للإصلاح والتنمية".

وتابع أن "الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطئ الذي تسير عليه الدولة حالياً".

واشار البيان أن "الاجتماع شهد طرح عدد من المقترحات المتعلقة بالقروض و توفير فرص العمل في القطاع الخاص، كما جرت مناقشة مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية، اضافة الى الاصلاحات في الورقة البيضاء".

واوضح أن "الاجتماع حضره وزراء النفط، والمالية، والتخطيط، والتعليم العالي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، فضلاً عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سوء التخطيط السابق قد تراكم واثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سوء التخطيط السابق قد تراكم واثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).