2020/10/11 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص مسودة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي المركز الخبري الوطني.

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