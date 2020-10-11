انخفاض جديد لعدّاد الإصابات: وفاة 62 شخصًا بفيروس

2020/10/11 | 17:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الموقف الوبائي انخفاضًا في الإصابات لليوم الثاني على التوالي (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أشار الموقف الوبائي اليومي، الأحد، إلى انخفاض جديد لمؤشر الإصابات بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي.

سجل العراق62 حالة وفاة خلال 24 ساعة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 11 تشرين الأول/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2206 إصابات، وهي أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع.

وبلغت حالات التماثل إلى الشفاء، وفق الموقف، 3827 حالة، لترتفع النسبة إلى أكثر من 84%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 56 ألف شخص، 528 منهم تحت العناية المركزة.

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