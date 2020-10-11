نص مشروع قانون “الاقتراض” الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى البرلمان

2020/10/11 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حصل “النور نيوز”، على نسخة من مشروع قانون تمويل العجز المالي “الاقتراض” الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، للتصويت عليه.

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