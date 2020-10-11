استكمال الاتفاقيّات العراقية المصرية الاردنية

2020/10/11 | 17:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجيّة في الحكومة الاتحادية، اليوم الأحد، فؤاد حسين الى العاصمة المصريّة القاهرة، لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث العراق، مصر والأردن.

وأضافت الخارجية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان وزيرها فؤاد حسين من المزمع ان يلتقي مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، مشيرة الى انه سيعقد اجتماعاً مع نظيريه المصريّ سامح شكري، والأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غد الثلاثاء؛ لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنيّة عمّان في آب الماضي.

واشارت الى، انه سيلتقي مع المسؤولين المصريّين للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريباً، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الخارجية‌

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