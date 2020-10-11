نائبة كردية تتهم بارزاني بتحويل حكومة كردستان لمنظمة “بوليسية”

2020/10/11 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اتهمت النائبة عن حراك الجيل الجديد، يسرى رجب، الأحد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بتحويل حكومة الإقليم الى “منظمة بوليسية”.

وقالت رجب لـ /المعلومة/ إنه “قوات الاسايش الكردية اختطفت أحد أفراد حمياتي وحتى الآن لايعرف مصيره ولايسمح لعائلته بزيارته”، متهمة حكومة إقليم كردستان “وتحديداً جناح رئيس الحكومة مسرور بارزاني بالسعي الى تحويل الإقليم إلى منظمة بوليسية”.

وأضافت أن “حقوق الإنسان في الإقليم بأدنى مستوياتها، فالاعتقالات تطال مجموعات كبيرة من الناشطين والصحفيين، وعلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة التحرك لإيقاف الإجراءات التعسفية ضد المواطنين”.

وأشارت إلى أنه “في أربيل ودهوك لايسمح لأي صوت معارض ويتم تصفية الناشطين بطرق متعددة، وأي مواطن ينتقد الحكومة ويطالب بتحسين الحالة المعيشية حتى لو كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم اعتقاله بشكل فوري”.



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