2020/10/11 | 18:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة أسكتلندية أن إقليم كردستان اعتقل بريطانيًّا من أصل عراقي يتزعم عصابة تهريب أسكتلندية كان قد نجا قبل أشهر من حادثة إطلاق نار، وجاء لكردستان لتصفية حسابه مع الشخص الذي يقف وراءها.وقالت صحيفة “ديلي ريكورد” (daily record) إن شخصا يدعى كامران خضر اعتقل في السليمانية بتهمة حيازة السلاح أثناء محاولته لقاء الشخص الذي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال زعيم عصابة أسكتلندية..



جاء الى العراق للانتقام ممن اراد اغتياله وكالة تقدم الاخبارية.

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